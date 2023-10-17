Ле Пен требует выслать всех иммигрантов, замеченных в радикализации

Лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен на фоне последних терактов во Франции и Бельгии требует выслать из страны всех "радикализованных" иммигрантов, независимо от того, легально ли они находятся во Франции.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В эфире телеканала France 2 Ле Пен призвала выслать "любых иностранцев", независимо от их статуса во Франции и возраста прибытия, если они симпатизируют исламистскому фундаментализму.

"Это враги Франции, это люди, которые несут с собой смерть и терроризм", – заявила она.

Ле Пен набросилась с критикой на силовые органы, подчеркивая, что высланные 800 иммигрантов – это немного. По ее словам, службам известно об около 5000 человек с радикальными взглядами.

Ле Пен также заявила, что страна должна иметь возможность осуществлять контроль на своих внутренних границах, когда того требует ситуация, потому что "нельзя отрицать то, что внешние границы ЕС не контролируются".

Напомним, после исламистского теракта в лицее 13 октября, где 20-летний парень родом из Чечни убил учителя, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил проверить досье всех лиц, которых правоохранители подозревают в радикальных взглядах.

По данным журналистов, Макрон попросил обратить особое внимание на молодых выходцев с Кавказа, очевидно, из-за того, что и исполнитель последнего нападения, и похожего теракта в 2020 году были из этого региона. В Елисейском дворце отметили, что тщательные проверки досье не ограничатся выходцами с Кавказа.

Перед этим в субботу министр внутренних дел говорил, что начнет контакты с Россией, которые прекратили с началом полномасштабной войны РФ против Украины, для депортации таких лиц. Он сказал, что речь идет об около 60 человек с российским гражданством, преимущественно родом из Чечни.