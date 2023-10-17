У Бельгії допускають, що виконавець теракту в Брюсселі міг діяти не сам

Бельгійські силові структури поки не впевнені, що терорист, який у понеділок застрелив двох громадян Швеції і поранив ще одного у центрі Брюсселя, не мав спільників.

Як повідомляє Le Soir, про це у коментарі ЗМІ сказала міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден.

Верлінден сказала, що поки не може підтвердити, що зловмисник діяв повністю самостійно.

"Важливо, щоби жодну з версій не відкидали надто швидко. Йдеться про дуже серйозні речі і безпеку наших громадян… Федеральна прокуратура робить усе можливе та розслідує усі можливі сценарії. Доки немає ясності, нічого не можна виключати", – наголосила вона.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".