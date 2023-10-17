В Бельгии допускают, что исполнитель теракта в Брюсселе мог действовать не один

Бельгийские силовые структуры пока не уверены, что у террориста, который в понедельник застрелил двух граждан Швеции и ранил еще одного в центре Брюсселя, не было сообщников.

Как сообщает Le Soir, об этом в комментарии СМИ сказала министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

Верлинден сказала, что пока не может подтвердить, что злоумышленник действовал полностью самостоятельно.

"Важно, чтобы ни одна из версий не отвергалась слишком быстро. Речь идет об очень серьезных вещах и безопасности наших граждан... Федеральная прокуратура делает все возможное и расследует все возможные сценарии. Пока нет ясности, ничего нельзя исключать", – подчеркнула она.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".