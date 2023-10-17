Укр Рус Eng

В Бельгии допускают, что исполнитель теракта в Брюсселе мог действовать не один

Вторник, 17 октября 2023, 13:20

Бельгийские силовые структуры пока не уверены, что у террориста, который в понедельник застрелил двух граждан Швеции и ранил еще одного в центре Брюсселя, не было сообщников.

Как сообщает Le Soir, об этом в комментарии СМИ сказала министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

Верлинден сказала, что пока не может подтвердить, что злоумышленник действовал полностью самостоятельно.

Ле Пен требует выслать всех иммигрантов, замеченных в радикализации

"Важно, чтобы ни одна из версий не отвергалась слишком быстро. Речь идет об очень серьезных вещах и безопасности наших граждан... Федеральная прокуратура делает все возможное и расследует все возможные сценарии. Пока нет ясности, ничего нельзя исключать", – подчеркнула она.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них. 

Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия терроризм