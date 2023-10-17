Іспанія щонайменше на один мільйон євро збільшить допомогу сектору Гази

Іспанія збільшить гуманітарну допомогу сектору Гази на один мільйон євро та готова збільшити цю суму на тлі військової операції Ізраїлю проти палестинського угрупування ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що допомога повинна дійти до цивільного населення сектору Гази, і Іспанія готова та хоче брати участь в гуманітарних зусиллях, додавши, що надійде ще більше пакетів допомоги, тому що "все вказує на потребу в більшій її кількості".

У понеділок посольство Ізраїлю в Мадриді заявило, що деякі іспанські посадовці стали на бік ХАМАС після того, як три міністри розкритикували бомбардування Ізраїлем сектору Гази, але МЗС Іспанії в своїй заяві відкинуло це твердження.

Мадрид повторив, що рішуче засуджує напади ХАМАС на Ізраїль, закликаючи до захисту цивільного населення в сектору Гази, та заявив, що будь-який представник політичної партії може вільно висловлювати свою позицію "в такій демократичній країні, як Іспанія".

Відповідаючи на запитання про дипломатичний конфлікт, Альбарес назвав його "одноразовим інцидентом" у двосторонніх відносинах, який був врегульований заявою його міністерства та особистим дзвінком послу, в якому він охарактеризував звинувачення ізраїльського посольства як недружній жест щодо Мадрида.

Нагадаємо, лідерка іспанської лівої партії Podemos і міністерка соціальних справ Іоне Беларра закликала громадян Іспанії вийти на протести через дії Ізраїлю в Газі, які вона назвала "геноцидом".

Партія Podemos разом з іншою лівою політсилою Sumar на чолі з в.о. міністра праці Йоландою Діас в останні дні різко критикували дії Ізраїлю, звинувачуючи ЄС у застосуванні "подвійних стандартів" у конфлікті на користь Тель-Авіва.

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