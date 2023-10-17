Испания увеличит помощь сектора Газа минимум на один миллион евро

Испания увеличит гуманитарную помощь сектору Газы на один миллион евро и готова увеличить эту сумму на фоне военной операции Израиля против палестинской группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Reuters.

Он отметил, что помощь должна дойти до гражданского населения сектора Газы, и Испания готова и хочет участвовать в гуманитарных усилиях, добавив, что поступит еще больше пакетов помощи, потому что "все указывает на потребность в большем ее количестве".

В понедельник посольство Израиля в Мадриде заявило, что некоторые испанские чиновники стали на сторону ХАМАС после того, как три министра раскритиковали бомбардировки Израилем сектора Газа, но МИД Испании в своем заявлении отверг это утверждение.

Мадрид повторил, что решительно осуждает нападения ХАМАС на Израиль, призывая к защите гражданского населения в секторе Газа, и заявил, что любой представитель политической партии может свободно выражать свою позицию "в такой демократической стране, как Испания".

Отвечая на вопрос о дипломатическом конфликте, Альбарес назвал его "одноразовым инцидентом" в двусторонних отношениях, который был урегулирован заявлением его министерства и личным звонком послу, в котором он охарактеризовал обвинения израильского посольства как недружественный жест в отношении Мадрида.

Напомним, лидер испанской левой партии Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан Испании выйти на протесты из-за действий Израиля в Газе, которые она назвала "геноцидом".

Партия Podemos вместе с другой левой политсилой Sumar во главе с и.о. министра труда Йоландой Диас в последние дни резко критиковали действия Израиля, обвиняя ЕС в применении "двойных стандартов" в конфликте в пользу Тель-Авива.

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