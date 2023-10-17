В Испании усиливают антитеррористические меры безопасности

Министерство внутренних дел Испании внедряет дополнительные меры безопасности в рамках повышенного ранее уровня антитеррористической готовности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Соответствующее решение было принято в связи с кризисом на Ближнем Востоке и последними терактами во Франции на прошлой неделе и в Брюсселе накануне.

На заседании комитета по оценке террористической угрозы правоохранительные ведомства договорились принять ряд дополнительных мер в рамках текущей ситуации, определенной уровнем 4 из 5 антитеррористической активности.

Среди этих шагов, в частности, усиление мер безопасности в определенных особо уязвимых точках на всей территории страны и усиление антитеррористических мер силами и службами государственной безопасности.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".