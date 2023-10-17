Посли G7 привітали схвалення Радою євроінтеграційного закону про фінмоніторинг

Посли країн "Групи семи" у вівторок відзначили ухвалення Верховною радою в цілому закону про відновлення фінансового моніторингу так званих політично значущих осіб.

Свою позицію вони опублікували у соцмережі Twitter (X), передає "Європейська правда".

"Посли G7 вітають ухвалення Радою законопроєкту про політично значущих осіб. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України", – зазначили дипломати.

G7 Ambassadors welcome the Rada’s adoption of the legislation on politically exposed persons. The legislation is an important step in the fight against corruption, further integration with the EU, and securing a democratic and prosperous future for 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 17, 2023

Як повідомлялось, парламент на засіданні у вівторок у цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Перед тим президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема про закон про PEP.

У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікують, що Єврокомісія рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.