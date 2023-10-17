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Посли G7 привітали схвалення Радою євроінтеграційного закону про фінмоніторинг

Вівторок, 17 жовтня 2023, 22:14

Посли країн "Групи семи" у вівторок відзначили ухвалення Верховною радою в цілому закону про відновлення фінансового моніторингу так званих політично значущих осіб.

Свою позицію вони опублікували у соцмережі Twitter (X), передає "Європейська правда".

"Посли G7 вітають ухвалення Радою законопроєкту про політично значущих осіб. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України", – зазначили дипломати.

Як повідомлялось, парламент на засіданні у вівторок у цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Перед тим президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема про закон про PEP.

У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікують, що Єврокомісія рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.

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Вступ до ЄС G7 (група семи) Верховна рада