Посли G7 привітали схвалення Радою євроінтеграційного закону про фінмоніторинг

Посли країн "Групи семи" у вівторок відзначили ухвалення Верховною радою в цілому закону про відновлення фінансового моніторингу так званих політично значущих осіб.

Свою позицію вони опублікували у соцмережі Twitter (X), передає "Європейська правда".

"Посли G7 вітають ухвалення Радою законопроєкту про політично значущих осіб. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України", – зазначили дипломати.

G7 Ambassadors welcome the Rada’s adoption of the legislation on politically exposed persons. The legislation is an important step in the fight against corruption, further integration with the EU, and securing a democratic and prosperous future for 🇺🇦