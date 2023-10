Послы G7 приветствовали принятие Радой евроинтеграционного закона о финмониторинге

Послы стран "Группы семи" во вторник отметили принятие Верховной Радой в целом закона о восстановлении финансового мониторинга так называемых политически значимых лиц.

Свою позицию они опубликовали в соцсети Twitter (X), передает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют принятие Радой законопроекта о политически значимых лицах. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины", – отметили дипломаты.

G7 Ambassadors welcome the Rada’s adoption of the legislation on politically exposed persons. The legislation is an important step in the fight against corruption, further integration with the EU, and securing a democratic and prosperous future for 🇺🇦