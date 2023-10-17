Послы G7 приветствовали принятие Радой евроинтеграционного закона о финмониторинге

Послы стран "Группы семи" во вторник отметили принятие Верховной Радой в целом закона о восстановлении финансового мониторинга так называемых политически значимых лиц.

Свою позицию они опубликовали в соцсети Twitter (X), передает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют принятие Радой законопроекта о политически значимых лицах. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины", – отметили дипломаты.

G7 Ambassadors welcome the Rada’s adoption of the legislation on politically exposed persons. The legislation is an important step in the fight against corruption, further integration with the EU, and securing a democratic and prosperous future for 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 17, 2023

Как сообщалось, парламент на заседании во вторник в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

Перед тем президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности о законе о PEP.

В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что Еврокомиссия рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.