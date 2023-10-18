"Порочна практика": президент Литви критикує МЗС за рішення викликати посла з Лондона

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував МЗС країни за рішення викликати посла у Великій Британії Ейтвідаса Баярунаса для консультацій.

Про це Науседа сказав у відеозверненні, яке поширила його адміністрація, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Він назвав рішення про відкликання посла, якого звинувачують у мобінгу і неналежній поведінці, "половинчастим" і таким, що створює порочну практику.

"Ми створюємо порочну практику, з якої може бути дуже складно вийти, і найголовніше, що посол і далі житиме з тим шлейфом, який до нього кріплять", – зазначив Науседа.

"Половинчасте рішення, яке нічого не вирішує, ми говорили, що це дуже серйозне питання, пов'язане з престижем нашої дипмісії та всієї служби, з репутацією конкретного дипломата, тому найдоцільніше було почати повноцінну службову перевірку, яка б відповіла на всі питання", – додав він.

За словами литовського президента, якщо звинувачення на адресу Баярунаса підтвердяться, "можуть бути застосовані найсуворіші заходи, аж до відкликання".

Напередодні стало відомо, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відкликав до Вільнюса посла країни у Великій Британії для консультацій.

Працівники посольства Литви в Лондоні звинувачували Баярунаса в неналежній поведінці та неналежних умовах роботи.

Наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що Міністерство закордонних справ Литви отримало скарги у зв'язку з поведінкою посла Баярунаса – можливий мобінг (цькування співробітника на робочому місці) і зловживання службовим становищем.

У вересні МЗС Литви розпочало перевірку щодо ймовірного нецільового використання коштів посольства у Лондоні.