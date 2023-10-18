"Порочная практика": президент Литвы критикует МИД за решение вызвать посла из Лондона

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал МИД страны за решение вызвать посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса для консультаций.

Об этом Науседа сказал в видеообращении, которое распространила его администрация, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Он назвал решение об отзыве посла, которого обвиняют в моббинге и неподобающем поведении, "половинчатым" и создающим порочную практику.

"Мы создаем порочную практику, из которой может быть очень сложно выйти, и самое главное, что посол и дальше будет жить с тем шлейфом, который к нему цепляют", – отметил Науседа.

"Половинчатое решение, которое ничего не решает, мы говорили, что это очень серьезный вопрос, связанный с престижем нашей дипмиссии и всей службы, с репутацией конкретного дипломата, поэтому целесообразнее всего было начать полноценную служебную проверку, которая бы ответила на все вопросы", – добавил он.

По словам литовского президента, если обвинения в адрес Баярунаса подтвердятся, "могут быть применены самые строгие меры, вплоть до отзыва".

Накануне стало известно, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отозвал в Вильнюс посла страны в Великобритании для консультаций.

Работники посольства Литвы в Лондоне обвиняли Баярунаса в неподобающем поведении и ненадлежащих условиях работы.

В конце августа СМИ сообщили, что Министерство иностранных дел Литвы получило жалобы в связи с поведением посла Баярунаса – возможный моббинг (травля сотрудника на рабочем месте) и злоупотребление служебным положением.

В сентябре МИД Литвы начал проверку относительно вероятного нецелевого использования средств посольства в Лондоне.