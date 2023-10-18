В Пентагоне объяснили, почему не ставят условий Израилю по использованию оружия, в отличие от Украины

В Пентагоне ответили на вопрос о том, что США не ставят условий Израилю по применению американского оружия, тогда как Украине выдвигали определенные условия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

У Сингх спросили, означает ли это то, что Вашингтон доверяет израильтянам больше, чем украинцам, на что она ответила, что "не смотрела бы на это так".

"Я бы сказала, что и Украина, и Израиль сейчас участвуют в двух очень разных войнах", – отметила представительница Пентагона.

В качестве примера она привела применение ВСУ кассетных боеприпасов, заметив, что это происходит "очень ответственно".

Сингх подчеркнула, что условия применения кассетных боеприпасов необходимы прежде всего для безопасности самих украинцев.

"Чтобы, когда они начнут разминировать эти территории – когда они будут возвращать над ней контроль – избежать дальнейших жертв среди гражданского населения", – отметила пресс-секретарь.

При этом, по ее словам, Израиль является одним из самых давних союзников США в регионе и Вашингтон очень тесно сотрудничает с ним, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности.

"Мы должны помнить, что эта атака (боевиков ХАМАС 7 октября. – Ред.) считается их 11 сентября. Они имеют полное право и должны ответить террористам, которые убили невинных людей. Опять же, в наших разговорах мы очень четко дали понять, что они – что израильтяне, вступая в бой, должны соблюдать законы войны, позволять гражданским лицам... безопасный проход. Но опять же, мы должны помнить, что они подверглись жестокому нападению 7 октября", – добавила Сингх.

Напомним, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю.

Он добавил, что Израиль имеет "профессиональную армию", и Вашингтон "надеется и ожидает", что помощь будет использована должным образом.