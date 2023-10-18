США звинуватили Китай у небезпечній поведінці в небі над Тихим океаном

За останні два роки США спостерігали в Східнокитайському та Південнокитайському морях більше випадків небезпечної поведінки з боку китайських пілотів щодо американських літаків, ніж за все десятиліття до цього.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Елі Ратнер, повідомляє CNN.

Щоб підкреслити тенденцію зі збільшення небезпечних інцидентів, Пентагон опублікував раніше не оприлюднені фото й відео китайських винищувачів, які перехоплюють американські літаки, що летять у міжнародному повітряному просторі.

CNN

"З осені 2021 року ми спостерігали понад 180 таких інцидентів", – сказав Ратнер.

Як йдеться в заяві Пентагону про ці інциденти, на знімках, датованих січнем 2022 року, видно, як китайські винищувачі небезпечно наближаються до військових літаків США в міжнародному повітряному просторі, намагаючись "залякати" їх.

Деякі з китайських винищувачів наблизилися до американських літаків на відстань до 20 футів (трохи більше шести метрів), свідчать відеозаписи. На фото і відео іншого інциденту видно, як китайські літаки випускають предмети й снаряди, в тому числі сигнальні ракети.

"Це централізована і узгоджена кампанія, спрямована на здійснення цих ризикованих дій з метою примусити змінити законну оперативну діяльність США", – переконаний Ратнер.

Зазначають, що зусилля Пентагону щодо взаємодії з китайським військовим керівництвом залишаються без відповіді, і американські посадовці дедалі більше занепокоєні відсутністю діалогу.

Пекін перервав військовий зв'язок з Вашингтоном після того, як тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань 2022 року, що розлютило керівництво КНР.

Раніше повідомляли, що Білий дім почав планувати зустріч між президентом Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що має пройти у листопаді в американському Сан-Франциско.

Після того, як американські винищувачі на початку лютого 2023 року збили китайський шпигунський аеростат, який залетів на територію США, державний секретар Ентоні Блінкен переніс свій візит до КНР.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.