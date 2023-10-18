США обвинили Китай в опасном поведении в небе над Тихим океаном

За последние два года США наблюдали в Восточнокитайском и Южнокитайском морях больше случаев опасного поведения со стороны китайских пилотов в отношении американских самолетов, чем за все десятилетие до этого.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, сообщает CNN.

Чтобы подчеркнуть тенденцию по увеличению опасных инцидентов, Пентагон опубликовал ранее не обнародованные фото и видео китайских истребителей, которые перехватывают американские самолеты, летящие в международном воздушном пространстве.

CNN

"С осени 2021 года мы наблюдали более 180 таких инцидентов", – сказал Ратнер.

Как говорится в заявлении Пентагона об этих инцидентах, на снимках, датированных январем 2022 года, видно, как китайские истребители опасно приближаются к военным самолетам США в международном воздушном пространстве, пытаясь "запугать" их.

Некоторые из китайских истребителей приблизились к американским самолетам на расстояние до 20 футов (чуть более шести метров), свидетельствуют видеозаписи. На фото и видео другого инцидента видно, как китайские самолеты выпускают предметы и снаряды, в том числе сигнальные ракеты.

"Это централизованная и согласованная кампания, направленная на осуществление этих рискованных действий с целью заставить изменить законную оперативную деятельность США", – убежден Ратнер.

Отмечается, что усилия Пентагона по взаимодействию с китайским военным руководством остаются без ответа, и американские чиновники все больше обеспокоены отсутствием диалога.

Пекин прервал военную связь с Вашингтоном после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году, что разозлило руководство КНР.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал планировать встречу между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

После того, как американские истребители в начале февраля 2023 года сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США, государственный секретарь Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.