Турция подтвердила переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Турция подтвердила проведение переговоров с палестинской террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, захваченных в Израиле и вывезенных в сектор Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, сообщает Reuters.

По его словам, Анкара обсуждает вопрос освобождения иностранцев, гражданских лиц и детей, которых удерживает ХАМАС. Он добавил, что многие страны обратились к Турции с просьбой о помощи в освобождении их граждан.

"Переговоры, работа над обменом пленных продолжаются. Происходят переговоры и встречи через разведывательные подразделения, но в пылу первых дней не удалось создать для этого какую-то основу", – признал Фидан.

Глава турецкого МИД добавил, что другие страны, в частности Катар, также ведут переговоры с лидерами ХАМАС, которые сейчас находятся в Катаре.

"Мы также время от времени говорим с нашими друзьями, партнерами там. Ничего конкретного пока. Американцы, немцы (передавали просьбы) относительно своих граждан. Были те, которые с первого дня просили нашей помощи в освобождении своих граждан", – отметил Фидан.

По официальным данным, ХАМАС удерживает в секторе Газы около 200 заложников.

Турция в прошлом поддерживала палестинцев, выступая за решение конфликта с Израилем по принципу двух государств. При этом Анкара не считает ХАМАС террористической группировкой и принимает его членов.

Ранее сообщалось, что Анкара начала дипломатические усилия, направленные на посредничество в урегулировании конфликта, а президент Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести переговоры.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал приложить усилия для освобождения заложников, похищенных радикальной исламистской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о контактах с израильскими властями, а также с "посредническими государствами, которые поддерживают контакты с ХАМАС" для освобождения заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября.

Также стало известно, что правительство Италии использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников.