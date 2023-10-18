Відвідувачів Версалю втретє за тиждень евакуювали через загрозу вибуху

Версальський палац втретє від суботи став об'єктом загрози вибуху, людей з нього евакуювали близько 13:00.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Евакуація триває і просувається добре. Сумніви будуть зняті групами розмінування", – сказали в префектурі департаменту Івлін, де розташований Версаль.

Як і минулих разів у суботу та у вівторок, повідомлення про загрозу для Версальського палацу цього разу теж надійшло через платформу moncommissariat.fr, уточнює префектура.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів", – йдеться в повідомленні історичного об'єкта, опублікованому в соціальній мережі Twitter (X), без уточнення причини.

Евакуацію вже проводили в суботу вдень, а потім у вівторок близько 13:00 після погроз про замінування, в той час як у Франції був підвищений рівень терористичної загрози після вбивства в п'ятницю вчителя в Аррасі.

Крім того, шість французьких аеропортів отримали погрози про замінування цієї середи вранці – на всіх цих летовищах вирішили провести евакуації.

Франція перебуває в стані "надзвичайної ситуації, пов'язаної з нападом", що є найвищим рівнем системи пильності і захисту Vigipirate. На наступний день після нападу, скоєного радикально налаштованим ісламістом 13 жовтня, Лувр, найбільший музей світу, розташований в самому центрі Парижа, залишався закритим з полудня "з міркувань безпеки".