Посетителей Версаля в третий раз за неделю эвакуировали из-за угрозы взрыва

Версальский дворец в третий раз с субботы стал объектом угрозы взрыва, людей из него эвакуировали около 13:00.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Эвакуация продолжается и продвигается хорошо. Сомнения будут сняты группами разминирования", – сказали в префектуре департамента Ивлина, где расположен Версаль.

Как и в прошлые разы в субботу и во вторник, сообщение об угрозе для Версальского дворца на этот раз тоже поступило через платформу moncommissariat.fr, уточняет префектура.

"По соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей", – говорится в сообщении исторического объекта, опубликованном в социальной сети Twitter (X), без уточнения причины.

Эвакуация уже проводилась ранее в субботу днем, а затем во вторник около 13:00 после угроз о минировании, в то время как во Франции был повышен уровень террористической угрозы после убийства в пятницу учителя в Аррасе.

Кроме того, шесть французских аэропортов получили угрозы о минировании в эту среду утром – на всех этих аэродромах решили провести эвакуацию.

Франция находится в состоянии "чрезвычайной ситуации, связанной с нападением", что является самым высоким уровнем системы бдительности и защиты Vigipirate. На следующий день после этого нападения, совершенного радикально настроенным исламистом 13 октября, Лувр, крупнейший музей мира, расположенный в самом центре Парижа, оставался закрытым с полудня "по соображениям безопасности".