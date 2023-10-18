МЗС засудило наміри Росії дозволити поновлення випробувань ядерної зброї

Міністерство закордонних справ України вважає рішення російського парламенту відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) черговим кроком ядерного шантажу РФ.

Про це йдеться в коментарі українського МЗС, який цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство України назвало рішення Держдуми Росії "черговим провокативним кроком держави-агресора, спрямованим на посилення ядерного шантажу", який відображає події в цій державі в останні роки.

"Держава-агресор вже спровокувала небезпечний дисбаланс глобальної архітектури ядерного роззброєння та нерозповсюдження своїми рішеннями про призупинення участі у новому Договорі про СНО та протиправне розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі", – нагадує МЗС.

Міністерство підкреслює, що такі дії Росії як країни з "найбільшим ядерним потенціалом у світі" ставлять під загрозу міжнародну безпеку і стабільність.

"Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародне співтовариство відповідно відреагувати на провокації Москви, спрямовані на заподіяння шкоди об’єкту і меті ДВЗЯВ", – додало відомство.

Державна дума Росії в середу завершила ухвалення законопроєкту про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань, що змінить правову позицію Москви щодо можливості їхнього проведення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.