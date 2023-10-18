Сербия временно приютит украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Херсонская городская военная администрация достигла договоренности с правительством Сербии о временном размещении семей, пострадавших из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции в начале июня.

Об этом Херсонская МВА сообщила в среду, пишет "Европейская правда".

Как отметило ведомство, сербское правительство согласилось разместить в новых центрах для беженцев гостиничного типа семьи, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, на четыре-шесть месяцев.

"Желающие будут размещены в центре для беженцев города Вране, в котором сейчас уже находятся около 70 граждан Украины", – говорится в сообщении.

Каждая семья будет жить в полностью отремонтированной меблированной комнате с собственным санузлом, будет иметь трехразовое питание и неотложное медицинское обслуживание, говорят в Херсонской МВА.

"Заметим, что условия, которые Сербия предоставляет временно перемещенным лицам из Украины, являются одними из лучших в Европе, а указанные центры финансируются, в основном, за счет программ ЕС", – добавили там.

Напомним, Россия взорвала Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня.

Сербское правительство ранее выделило Украине помощь для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва гидроэлектростанции.