Министры ЕС обсудят, как усилить безопасность после терактов во Франции и Бельгии

Министры из правительств стран ЕС в четверг проведут заседание относительно того, как улучшить безопасность в странах союза в связи с последними терактами во Франции и Бельгии и опасением волны миграции из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министры, ответственные в своих странах за вопросы миграции, встретятся 19 октября и обсудят позиции по этому вопросу.

Некоторые страны ЕС уже призвали к усилению контроля на границе, увеличению количества репатриаций иммигрантов с проблемным статусом, а также соглашений с государствами Африки, которые помогли бы бороться с нелегальным прибытием мигрантов в Европу.

В ЕС начало расти беспокойство относительно рисков для внутренней безопасности в результате войны между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в течение последней недели произошли исламистские теракты во Франции и Бельгии.

"Последствия ситуации на Ближнем Востоке для нашей внутренней безопасности – сейчас очень важный вопрос. И с точки зрения событий, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, и того, что мы видим внутри ЕС", – поделился европейский дипломат, привлеченный к подготовке встречи.

Это будет первой такой министерской встречей после начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября. Решений по ее итогам не ожидают, но министры обменяются мнениями о том, какие события на Ближнем Востоке потенциально могут вызвать волну миграции палестинцев в Европу, или же стать поводом для насильственных действий внутри стран ЕС.

Как известно, в ряде стран на фоне событий на Ближнем Востоке проходили пропалестинские демонстрации, тогда как некоторые правительства – в частности Франция – запретили эти акции из соображений безопасности и усиливают защиту еврейских учреждений.