Франція підтвердила загибель в Ізраїлі вже 24 своїх громадян

Внаслідок нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль підтвердили загибель вже 24 осіб-вихідців з Франції, ще семеро ймовірно в полоні.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прем’єрка Елізабет Борн у виступі перед членами Сенату підтвердила, що Франції відомо вже про 24 загиблих і сім зниклих вихідців з країни внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на прикордонні поселення в Ізраїлі та учасників музичного фестивалю 7 жовтня.

Згодом посольство Франції в Ізраїлі назвало імена останніх чотирьох загиблих, про яких стало відомо, віком від 12 до 80 років.

Серед вихідців із Франції, які опинилися в заручниках, відомо про викрадену з фестивалю 21-річну дівчину. Відео з нею у полоні публікували бойовики ХАМАС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив про контакти з ізраїльською владою, а також і з "посередницькими державами, які підтримують контакти з ХАМАС" для звільнення заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Також стало відомо, що уряд Італії використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників.