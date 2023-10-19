Франция подтвердила гибель в Израиле уже 24 своих граждан

В результате нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль подтвердили гибель уже 24 человек-выходцев из Франции, еще семеро вероятно в плену.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Премьер Элизабет Борн в выступлении перед членами Сената подтвердила, что Франции известно уже о 24 погибших и семь пропавших выходцев из страны в результате нападения боевиков ХАМАС на пограничные поселения в Израиле и участников музыкального фестиваля 7 октября.

Впоследствии посольство Франции в Израиле назвало имена последних четырех погибших, о которых стало известно, в возрасте от 12 до 80 лет.

Среди выходцев из Франции, которые оказались в заложниках, известно о похищенной с фестиваля 21-летней девушке, видео которой из плена публиковали боевики ХАМАС.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о контактах с израильскими властями, а также и с "посредническими государствами, которые поддерживают контакты с ХАМАС" для освобождения заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября.

Также стало известно, что правительство Италии использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников.