Австрия повысила уровень террористической угрозы

В Австрии повысили уровень террористической угрозы до второго уровня – с "повышенного" до "высокого" – из-за недавней эскалации конфликта в Израиле и теракта в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Клаудией Таннер, главой государственной безопасности Омаром Хайяви-Пирхнером и командующим войсками Вены Куртом Вагнером заявил министр внутренних дел Герхард Карнер, информирует ORF.

Сообщили, что в будущем полиция еще больше будет использовать австрийские вооруженные силы для выполнения своих задач по защите. Доклад Карнера Совету министров предусматривает, что до 190 солдат армии будут задействованы для охраны помещений и объектов, особенно в столице.

По словам Хайяви-Пирхнера, пока нет конкретных признаков запланированных терактов, однако "в общих чертах" существует повышенная опасность.

Дополнительные специально подготовленные силы австрийских вооруженных сил будут преимущественно привлечены для защиты еврейских учреждений. Сейчас дипломатические миссии уже охраняют солдаты, сказал глава МВД.

Карнер также объявил об увеличении видимого присутствия перед еврейскими учреждениями, объяснив это тем, что это сделано по просьбе еврейской общины, которая хочет такого присутствия, поскольку многие ее представители сейчас напуганы, а дети не посещают школы.

Министерство обороны уже помогает полиции, выделив 100 военных для защиты 20 посольств. Теперь к ним присоединятся еще 90 солдат для защиты еврейских учреждений.

Кроме того, Карнер и Таннер анонсировали создание контртеррористического центра, который будет состоять из представителей двух армейских разведывательных служб, а также Управления госохраны и разведки (DSN), и будет действовать круглосуточно при МВД.

В Австрии уже проходили пропалестинские демонстрации, участники которых отрицали право Израиля на существование. В DSN заявили о риске, "связанном с одиночными преступниками, чьи действия могут стать спусковым механизмом из-за ситуации на Ближнем Востоке".

Ранее сообщалось, что министры из правительств стран ЕС в четверг проведут заседание на тему того, как улучшить безопасность в странах союза в связи с последними терактами во Франции и Бельгии и опасением волны миграции из-за войны на Ближнем Востоке.

В ЕС начало расти беспокойство относительно рисков безопасности в результате войны между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в течение последней недели произошли исламистские теракты во Франции и Бельгии.

Это будет первой такой министерской встречей после начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября. Решений по ее итогам не ожидают, но министры обменяются мнениями о том, какие события на Ближнем Востоке потенциально могут вызвать волну миграции палестинцев в Европу, или же стать поводом для насильственных действий внутри стран ЕС.

Как известно, в ряде стран на фоне событий на Ближнем Востоке проходили пропалестинские демонстрации, тогда как некоторые правительства – в частности, Франция – запретили эти акции из соображений безопасности и усиливают защиту еврейских учреждений.