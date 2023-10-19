Президент Фінляндії готовий говорити з Путіним, якби це сприяло миру

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про готовність до переговорів з главою Кремля Владіміром Путіним, якби це сприяло досягненню миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Однак, за словами фінського президента, зараз передумов для таких переговорів не видно.

"Не думаю, що він зараз зателефонує", – зазначив Нііністьо, маючи на увазі неготовність Путіна до переговорів.

Він також зауважив, що можливість переговорів з Путіним – це питання європейського вибору.

Президент Фінляндії сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На його думку, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Нагадаємо, у вересні Нііністьо застерігав Європу щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Також він казав, що не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.