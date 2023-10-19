Президент Финляндии готов говорить с Путиным, если бы это способствовало миру

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Однако, по словам финского президента, сейчас предпосылок для таких переговоров не видно.

"Не думаю, что он сейчас позвонит", – отметил Ниинистё, имея в виду неготовность Путина к переговорам.

Он также отметил, что возможность переговоров с Путиным – это вопрос европейского выбора.

Президент Финляндии надеется, что война в Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. По его мнению, ситуация сейчас имеет признаки перерастания в позиционную войну.

Напомним, в сентябре Ниинистё призывал Европу к осмотрительности в отношении рисков эскалации полномасштабной войны России против Украины.

Также он говорил, что не видит перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время и считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.