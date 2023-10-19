Во многих аэропортах Франции второй день подряд - эвакуации из-за угроз взрыва
Во Франции в четверг, 19 октября, 14 аэропортов получили сообщение о минировании, в восьми из них проводили эвакуацию.
Об этом агентству AFP сообщили источники, информирует "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В частности, эвакуацию проводили в аэропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Мериньяк, Безье, Монпелье и Нант.
Французское управление гражданской авиации (DGAC), с которым связалось агентство, подтвердило, что "несколько национальных аэропортов, включая Нант, получили сегодня утром угрозы нападения", не называя никаких цифр или названий, учитывая нестабильную ситуацию.
Ряд аэропортов подтвердили информацию об эвакуации в сообщениях в Twitter (X).
Сообщения о минировании поступили по электронной почте.
В среду, 18 октября, ложные сообщения о заминировании поступили в адрес 17 аэропортов, что повлекло за собой масштабные сбои в работе и эвакуацию из 15 аэропортов.
Французские должностные лица предполагают, что ответственность за псевдоминирование могут нести молодые люди и дети. В связи с этим правительство Франции пригрозило им наказанием.
Также в среду в третий раз за неделю эвакуировали посетителей Версальского дворца.
Во Франции объявлен повышенный уровень террористической угрозы после убийства радикально настроенным исламистом из Чечни учителя в Аррассе, которое произошло 13 октября.