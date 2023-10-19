Французька влада підозрює молодь та дітей у фейкових повідомленнях про замінування

Уряд Франції погрожує покаранням тим, хто телефонує з фальшивими погрозами про замінування, після того, як низка хибних тривог призвели до евакуації людей з 15 аеропортів, скасування 130 рейсів та неодноразового закриття Версальського палацу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Французькі посадовці припускають, що відповідальність за неправдиві повідомлення можуть нести молоді люди та діти. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті звинуватив "маленьких жартівників, маленьких клоунів" та пообіцяв, що їх знайдуть і покарають.

За словами міністра, законодавство країни передбачає покарання за дзвінки з фальшивими погрозами у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років і штрафу в розмірі 45 тисяч євро, а батьки неповнолітніх можуть бути притягнуті до відшкодування збитків.

"Нам це не потрібно. Нам не потрібні порушники спокою та психози в цей момент", – сказав Дюпон-Моретті.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що в середу надійшли фейкові погрози на адресу 17 аеропортів, що спричинило масштабні збої в роботі, евакуацію 15 аеропортів, скасування 130 рейсів та численні затримки рейсів.

"Ці неправдиві повідомлення – це не погані жарти. Це злочини", – написав він у Twitter (X).

Також у середу Версальський палац втретє від суботи став об'єктом загрози вибуху.

Евакуацію з палацу проводили в суботу вдень, а потім у вівторок близько 13:00 після погроз про замінування, в той час, як у Франції був підвищений рівень терористичної загрози після вбивства в п'ятницю вчителя в Аррасі.

Франція перебуває в стані "надзвичайної ситуації, пов'язаної з нападом", що є найвищим рівнем системи пильності та захисту Vigipirate. На наступний день після нападу, скоєного радикально налаштованим ісламістом 13 жовтня, Лувр, найбільший музей світу, розташований в самому центрі Парижа, залишався закритим з полудня "з міркувань безпеки".