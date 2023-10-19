Глава МВС Франції розкритикував Європу за наївність перед лицем джихадизму

У четвер, 19 жовтня, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен засудив наївність європейських інституцій перед лицем "атмосферного джихадизму".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Ми повинні боротися без наївності проти цієї екосистеми, проти цього атмосферного джихадизму", – заявив Дарманен, прибувши на зустріч зі своїми європейськими колегами в Люксембург.

За словами міністра, "є ще трохи наївності в інституціях деяких країн або Європейського Союзу, в тому, як ми демонструємо нашу владу (...) і в цілому в боротьбі за те, що Франція називає секуляризмом".

" Я неодноразово звертав увагу Європейської комісії на те, що європейські інституції фінансують асоціації на французькій національній землі, для яких ми скоротили субсидії, які ми розпускаємо", – сказав він.

За словами міністра, уряд прийняв рішення про заборону цих організацій, бо вони "не поважали рівність між жінками і чоловіками, не поважали сексуальну свободу або релігійну свободу, або тому, що вони вважали, що французький секуляризм є формою ворога".

"Кілька разів мені довелося докласти багато політичної енергії, щоб змусити припинити фінансування цих асоціацій у Франції на європейському рівні", – нарікає він.

У 2021 і 2022 роках Париж, зокрема, протестував проти підтримки Європейською комісією європейської конфедерації асоціацій молодих мусульман Femyso, вважаючи, що вона "не відповідає" "цінностям світськості" Франції.

"Мова йде про кілька асоціацій, але ця наївність, я хочу це сказати, на жаль, вона також підтримує цю сепаратистську екосистему, яка дозволяє переходити до дій", – пояснив французький міністр.

"Ми повинні боротися проти всіх тих, хто підтримує цю атмосферу. Є радикально налаштовані місця поклоніння, це правда, їх небагато, але вони є, і ми повинні боротися з ними. Є асоціації, які діють проти інтересів (...) європейських цінностей, ми повинні боротися з ними", – наполягає він.

Міністри внутрішніх справ європейських країн зустрілися в четвер у Люксембурзі, через кілька днів після двох нападів джихадистів, які забрали життя французького вчителя в Аррасі і двох шведських футбольних вболівальників у Брюсселі.

Міністри обговорюють, як покращити безпеку у країнах Євро союзу у зв’язку з останніми терактами і побоюванням хвилі міграції через війну на Близькому Сході.

Як відомо, у низці країн на тлі подій на Близькому Сході проходили пропалестинські демонстрації, тоді як деякі уряди – зокрема Франції - заборонили ці акції з міркувань безпеки та посилюють захист єврейських установ.