Глава МВД Франции раскритиковал Европу за наивность перед лицом джихадизма

В четверг, 19 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил наивность европейских институтов перед лицом "атмосферного джихадизма".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Мы должны бороться без наивности против этой экосистемы, против этого атмосферного джихадизма", – заявил Дарманен, прибыв на встречу со своими европейскими коллегами в Люксембург.

По словам министра, "есть еще немного наивности в институциях некоторых стран или Европейского Союза, в том, как мы демонстрируем нашу власть (...) и в целом в борьбе за то, что Франция называет секуляризмом".

"Я неоднократно обращал внимание Европейской комиссии на то, что европейские институты финансируют ассоциации на французской национальной земле, для которых мы сократили субсидии, которые мы распускаем", – сказал он.

По словам министра, правительство приняло решение о запрете этих организаций, потому что они "не уважали равенство между женщинами и мужчинами, не уважали сексуальную свободу или религиозную свободу, или потому, что они считали, что французский секуляризм является формой врага".

"Несколько раз мне пришлось приложить много политической энергии, чтобы заставить прекратить финансирование этих ассоциаций во Франции на европейском уровне", – сетует он.

В 2021 и 2022 годах Париж, в частности, протестовал против поддержки Европейской комиссией Европейской конфедерации ассоциаций молодых мусульман Femyso, считая, что она "не соответствует" "ценностям светскости" Франции.

"Речь идет о нескольких ассоциациях, но эта наивность, я хочу это сказать, к сожалению, она также поддерживает эту сепаратистскую экосистему, которая позволяет переходить к действиям", – пояснил французский министр.

"Мы должны бороться против всех тех, кто поддерживает эту атмосферу. Есть радикально настроенные места поклонения, это правда, их немного, но они есть, и мы должны бороться с ними. Есть ассоциации, которые действуют против интересов (...) европейских ценностей, мы должны бороться с ними", – настаивает он.

Министры внутренних дел европейских стран встретились в четверг в Люксембурге, через несколько дней после двух нападений джихадистов, которые унесли жизни французского учителя в Аррасе и двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.

Министры обсуждают, как улучшить безопасность в странах Евросоюза в связи с последними терактами и опасением волны миграции из-за войны на Ближнем Востоке.

Как известно, в ряде стран на фоне событий на Ближнем Востоке проходили пропалестинские демонстрации, тогда как некоторые правительства – в частности Франции – запретили эти акции из соображений безопасности и усиливают защиту еврейских учреждений.