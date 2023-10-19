Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за угрозы взрыва: уже четвертый раз через неделю

В четверг, 19 октября, после сообщения о минировании четвертый раз за неделю эвакуировали людей из Версальского дворца во Франции.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки", – отмечает дворец в Twitter (X).

Телеканалу стало известно, что причиной эвакуации стало новое сообщение о бомбе.

Это уже четвертое закрытие королевского имения с минувшей субботы из-за информации о заминировании. Дворец уже закрывал свои двери в субботу, во вторник и в среду по тем же причинам.

Эти эвакуации, решение о которых было принято после консультаций с префектурой Ивлин, проводятся в соответствии с "относительно обычной процедурой, применяемой, в частности, в случае обнаружения подозрительного пакета", сообщили BFMTV в отделе по связям с общественностью Версальского дворца. В прошлую субботу "эвакуация из замка была проведена менее чем за 10 минут".

Увеличение количества эвакуаций на данном этапе не повлияет на посещаемость замка, уверяют в отделе коммуникаций.

"Сейчас мы не заметили никаких отмен от наших посетителей", – сообщает он.

Поэтому посетители продолжают посещать дворец днем, а вечером – культурные мероприятия в нем.

"Несмотря на эвакуации последних дней и отмену музыкального выступления в субботу 14 октября, Версальский дворец не зафиксировал ни одной отмены бронирований на будущие шоу", – подытожил отдел коммуникаций, который напоминает о строгом соблюдении "последних адаптаций плана Vigipirate, принятого правительством".

В дополнение к повторному сообщению о минировании Версальского дворца, в четверг, 19 октября, 14 французских аэропортов получили сообщения о минировании, в восьми из них проводили эвакуацию пассажиров.

В среду, 18 октября, ложные сообщения о минировании поступили в адрес 17 аэропортов, что повлекло масштабные сбои в работе и эвакуацию из 15 аэропортов.

Французские чиновники предполагают, что ответственность за псевдоминирование могут нести молодые люди и дети. В связи с этим правительство Франции пригрозило им наказанием.

Во Франции объявлен повышенный уровень террористической угрозы после убийства радикально настроенным исламистом из Чечни учителя в Аррассе, которое произошло 13 октября