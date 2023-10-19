В Чехии разоблачили подпольное производство сигарет, задержаны 14 граждан Молдовы

Чешские правоохранители задержали 22 членов преступной группы, которая занималась незаконным производством сигарет, среди них – 14 граждан Молдовы.

Об этом сообщила молдовская Служба информации и безопасности, пишет "Европейская правда".

Операцию осуществили сотрудники молдовской спецслужбы и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также представители миссии ЕС EUBAM, Румынии и Чехии.

Подпольная фабрика по производству сигарет находилась в городе Чешская Липа на севере Чехии. Продукцию вывозили из Чехии в Германию, Румынию, Польшу, Францию и в другие страны Европейского Союза.

Фото: Служба ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛДОВЫ

Во время обысков там изъяли несколько производственных линий, где происходил процесс подделки (измельчение, ферментация табака, производство, фильтрация и упаковка) сигарет с фильтром, а также более 17 миллионов сигарет и примерно 11 тонн табака.

Следствие подозревает, что деятельность преступной группы нанесла Европейскому Союзу ущерб в размере 120 миллионов евро.

Один из обысков по делу состоялся в Молдове в конце июня. У подозреваемых тогда изъяли оборудование для производства сигарет, оружие, мобильные телефоны, 15 тысяч евро и автомобиль стоимостью 80 тысяч евро.

Возраст подозреваемых граждан Молдовы – от 24 до 66 лет, они ранее работали на табачных фабриках в Молдове, а некоторые из них имеют судимость. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.

Как сообщалось, в течение 2022 года в Чехии было потреблено 490 миллионов нелегальных сигарет, что на два процента больше, чем годом ранее.