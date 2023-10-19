Німецький Бундесвер надішле Ізраїлю пакет медичних засобів майже на 200 тисяч євро

Збройні сили Ізраїлю звернулися до німецького Бундесверу з проханням про медичну підтримку, Міноборони Німеччини вже схвалило це прохання.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Spiegel.

Представлений збройними силами Ізраїлю список показує, що ізраїльтяни готуються до кровопролитних боїв. В основному він містить матеріали для надання першої медичної допомоги. До них відносяться 13 000 комплектів бинтів, 10 000 комплектів компресів, 1 000 одиниць декомпресійних голок, 80 наборів для інфузійних ін'єкцій і 2 500 термоковдр.

Крім того, у списку десятки інструментів для обстеження дихальних шляхів, 500 наборів для інтубації, 500 реаніматорів, 5 000 наборів для екстреного шинування та 300 спеціальних пластирів для закриття ран, а також 50 аварійних рюкзаків для лікування проблем з диханням та кровообігом, а також 50 невідкладних кейсів для догляду за пораненими дітьми.

Медичний пакет має загальну вартість близько 189 000 євро. Як зазначено в листі міністерства оборони Німеччини, Ізраїль має намір самостійно оплатити вартість матеріалів.

У відомстві зазначають, що Бундесвер не зазнає жодних збитків в результаті поставки медичної продукції, і це не вплине на його оперативну готовність.

За інформацією Spiegel, ізраїльтяни не тільки хочуть самі оплатити матеріал, але й самі збирати його в Німеччині.

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв ізраїльському керівництву військову підтримку незабаром після теракту радикального ісламського угруповання ХАМАС. Поки що німецькі ВПС надали два бойові безпілотники Heron, які вони позичили в Ізраїлю. Німецькі пілоти пройшли навчання на них в Ізраїлі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Владіміра Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.