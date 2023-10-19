Немецкий Бундесвер пришлет Израилю пакет медицинских средств почти на 200 тысяч евро

Вооруженные силы Израиля обратились к немецкому Бундесверу с просьбой о медицинской поддержке, Минобороны Германии уже одобрило эту просьбу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Spiegel.

Представленный вооруженными силами Израиля список показывает, что израильтяне готовятся к кровопролитным боям. В основном он содержит материалы для оказания первой медицинской помощи. К ним относятся 13 000 комплектов бинтов, 10 000 комплектов компрессов, 1 000 единиц декомпрессионных игл, 80 наборов для инфузионных инъекций и 2 500 термоодеял.

Кроме того, в списке десятки инструментов для обследования дыхательных путей, 500 наборов для интубации, 500 реаниматоров, 5 000 наборов для экстренного шинирования и 300 специальных пластырей для закрытия ран, а также 50 рюкзаков экстренной помощи для лечения проблем с дыханием и кровообращением, а также 50 неотложных кейсов для ухода за ранеными детьми.

Медицинский пакет имеет общую стоимость около 189 тысяч евро. Как указано в письме Министерства обороны Германии, Израиль намерен самостоятельно оплатить стоимость материалов.

В ведомстве отмечают, что Бундесвер не понесет никаких убытков в результате поставки медицинской продукции, и это не повлияет на его оперативную готовность.

По информации Spiegel, израильтяне не только хотят сами оплатить материал, но и самостоятельно забрать его.

Федеральное правительство Германии пообещало израильскому руководству военную поддержку вскоре после теракта радикальной исламской группировки ХАМАС. Пока немецкие ВВС предоставили Израилю два боевых беспилотника Heron, ранее арендовавших у израильской компании-производителя. Немецкие пилоты проходили обучение на этих беспилотниках в Израиле, но было решено вернуть военных домой.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди гражданского населения.