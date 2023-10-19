Сійярто відреагував на критику рукостискання Орбана і Путіна з боку прем’єрки Естонії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику прем’єрки Естонії Каї Каллас рукостискання угорського прем’єра Віктора Орбана і президента РФ Владіміра Путіна згадав про скандал з її чоловіком.

Як передає "Європейська правда", про це Сійярто написав у Facebook.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас була приголомшена зустріччю прем'єр-міністра Віктора Орбана та Володимира Путіна.

"Прем'єр-міністр Естонії назвала зустріч дуже незручною і позбавленою будь-якої логіки. З великою повагою заявляю, що це Кая Каллас, Кая Каллас, чоловік якої нещодавно розповів, що навіть після початку війни він був частиною компанії, яка попри війни постачала сировину на суму 30 мільйонів євро на російський завод" – написав Сійярто.

"Лицемірство в кубі", – додав він.

Нагадаємо, як з'ясували раніше ЗМІ, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в Росію під час війни в Україні.

Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.