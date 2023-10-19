Сийярто отреагировал на критику рукопожатия Орбана и Путина со стороны премьера Эстонии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику премьера Эстонии Каи Каллас рукопожатия венгерского премьера Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина вспомнил о скандале с ее мужем.

Как передает "Европейская правда", об этом Сийярто написал в Facebook.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была потрясена встречей премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина.

"Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неудобной и лишенной всякой логики. С большим уважением заявляю, что это Кая Каллас, Кая Каллас, муж которой недавно рассказал, что даже после начала войны он был частью компании, которая несмотря на войны поставляла сырье на сумму 30 миллионов евро на российский завод", – написал Сийярто.

"Лицемерие в кубе", – добавил он.

Напомним, как выяснили ранее СМИ, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии