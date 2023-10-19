Пашинян заявив про розробку "дорожньої карти" для мирної угоди з Баку

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у четвер заявив, що Єреван і Баку за підсумками зустрічей за європейського посередництва сформулювали "дорожню карту" нормалізації відносин Вірменії та Азербайджану.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс", Пашинян сказав у четвер під час візиту до Литви.

На переговорах із литовською прем’єркою Інгрідою Шимоніте прем’єр Вірменії заявив, що "дорожня карта" миру і відносин між Азербайджаном і Вірменією була по суті сформована під час зустрічей із президентом Азербайджану за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля.

"(Вона. – ред.) також була відображена в ухваленій у Гранаді чотиристоронній заяві. Прихильність сторін цій "дорожній карті" забезпечить прорив у мирному процесі", – додав прем'єр Вірменії.

Пашинян запевнив, що Вірменія підтверджує прихильність принципам, викладеним в ухвалених документах.

Після стрімкої військової операції Азербайджану в невизнаному Нагірному Карабаху – в результаті якої він фактично припинив своє існування – і в Баку, і в Єревані заявили про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше цього тижня сказав, що його країна готова підписати мирний договір і врегулювати відносини з Азербайджаном до кінця року.