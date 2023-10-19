Пашинян заявил о разработке "дорожной карты" для мирного соглашения с Баку

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в четверг заявил, что Ереван и Баку по итогам встреч при европейском посредничестве сформулировали "дорожную карту" нормализации отношений Армении и Азербайджана.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс", Пашинян сказал в четверг во время визита в Литву.

На переговорах с литовским премьером Ингридой Шимоните премьер Армении заявил, что "дорожная карта" мира и отношений между Азербайджаном и Арменией была по сути сформирована во время встреч с президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"(Она. – ред.) также была отражена в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой "дорожной карте" обеспечит прорыв в мирном процессе", – добавил премьер Армении.

Пашинян заверил, что Армения подтверждает приверженность принципам, изложенным в принятых документах.

После стремительной военной операции Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе – в результате которой он фактически прекратил свое существование – и в Баку, и в Ереване заявили о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее на этой неделе сказал, что его страна готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года.