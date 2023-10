Министр обороны Британии почтил память жертв Голодомора во время визита в США

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Соединенные Штаты почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X), опубликовав соответствующую фотографию.

По его словам, он возложил венок к мемориалу жертвам Голодомора в Вашингтоне и тем, кто сегодня защищает свободу Украины.

90 years ago, millions of Ukrainians died in a genocide engineered by the Soviet Union. Now, the lives and livelihoods of millions of Ukrainians are again under threat.



I laid a wreath at the Holodomor memorial for those lives lost and those defending Ukraine’s freedom today. pic.twitter.com/nOyqRoFXk9