Министр обороны Британии почтил память жертв Голодомора во время визита в США

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Соединенные Штаты почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X), опубликовав соответствующую фотографию.

По его словам, он возложил венок к мемориалу жертвам Голодомора в Вашингтоне и тем, кто сегодня защищает свободу Украины.

90 years ago, millions of Ukrainians died in a genocide engineered by the Soviet Union. Now, the lives and livelihoods of millions of Ukrainians are again under threat.



I laid a wreath at the Holodomor memorial for those lives lost and those defending Ukraine’s freedom today. pic.twitter.com/nOyqRoFXk9 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 19, 2023

"90 лет назад миллионы украинцев погибли в результате геноцида, организованного Советским Союзом. Сейчас жизнь и средства к существованию миллионов украинцев снова под угрозой", – отметил Шаппс.

В другом своем сообщении в Twitter (X) министр заявил, что во время визита обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином средства, которые США и Британия направили в Восточное Средиземноморье для сдерживания эскалации и восстановления стабильности на Ближнем Востоке после ужасной террористической атаки ХАМАС.

Ранее Шаппс объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).

Перед этим неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство оборонного оборудования из того, что могла отдать, без рисков для собственной обороноспособности.

Также Шаппс анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также заявлял о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.