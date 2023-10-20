Президент Латвії: Якщо РФ причетна до аварії Balticconnector, слід закрити Балтійське море

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що якщо розслідування аварії на фінсько-естонському газопроводі Balticconnector і кабелі між цими країнами доведе відповідальність РФ, НАТО слід було б ухвалити рішення про закриття Балтійського моря для судноплавства.

Відповідну заяву латвійського президента наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про те, якою має бути відповідь НАТО на пошкодження Balticconnector, Рінкевичс відповів, що насамперед треба дочекатися результатів розслідування.

"Я говорив із президентами Фінляндії та Естонії, і приблизно зрозуміло, в якому напрямку воно рухається", – сказав він.

Рінкевичс також зазначив, що союзники по НАТО вирішили посилити патрулювання Балтійського моря.

"Якщо бачимо такого роду інциденти, по-моєму, НАТО варто було б реально просто закрити судноплавство в Балтійському морі. Це можна зробити. Судна можна зупинити", – підкреслив він.

Водночас він додав що можливе закриття Балтійського моря для суден – "це питання цілої низки морських прав"

"Але якщо буде ясно доведено, що це Росія..., має бути дискусія про те, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", – резюмував президент Латвії.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.