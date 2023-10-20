Президент Латвии: Если РФ причастна к аварии Balticconnector, следует закрыть Балтийское море

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что если расследование аварии на финско-эстонском газопроводе Balticconnector и кабеле между этими странами докажет ответственность РФ, НАТО следовало бы принять решение о закрытии Балтийского моря для судоходства.

Соответствующее заявление латвийского президента приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, каким должен быть ответ НАТО на повреждение Balticconnector, Ринкевичс ответил, что прежде всего надо дождаться результатов расследования.

"Я говорил с президентами Финляндии и Эстонии, и примерно понятно, в каком направлении оно движется", – сказал он.

Ринкевичс также отметил, что союзники по НАТО решили усилить патрулирование Балтийского моря.

"Если видим такого рода инциденты, по-моему, НАТО стоило бы реально просто закрыть судоходство в Балтийском море. Это можно сделать. Суда можно остановить", – подчеркнул он.

В то же время он добавил что возможное закрытие Балтийского моря для судов – "это вопрос целого ряда морских прав"

"Но если будет ясно доказано, что это Россия..., должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", – резюмировал президент Латвии.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

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