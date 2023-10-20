Лідери партій влади Німеччини зустрінуться для обговорення міграційної політики

Лідери партій керівної коаліції Німеччини зустрінуться у Берліні в п'ятницю, щоб обговорити міграційну політику на тлі зростаючої напруженості в країні щодо цього питання.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Повідомляють, що федеральний канцлер Олаф Шольц прийме лідерів партій та парламентських фракцій своєї Соціал-демократичної партії (СДПН), "Зелених" та "Вільних демократів" (ВДП).

Уряд нещодавно представив пакет реформ, спрямованих на обмеження нелегальної імміграції та полегшення депортації, тоді як Шольц закликав опозицію та 16 федеральних земель до співпраці з кабінетом міністрів у сфері міграційної політики.

На необхідність дій у сфері міграції та політики притулку вже кілька місяців вказують землі та муніципалітети, які намагаються прийняти дедалі більшу кількість людей, що прагнуть залишитися в Німеччині.

Примітно, що всі три партії коаліції зазнали поразки на виборах цього місяця в землях Баварія та Гессен, тоді як їхні конкуренти, які проповідують більш жорстку політику щодо імміграції, отримали значну перемогу.

Раніше Шольц заявив, що ключовим інструментом у зменшенні напливу мігрантів до Європи є угоди про репатріацію з третіми країнами, та розкритикував лідерів інших держав за те, що вони борються з проблемою "жорсткою риторикою".

16 жовтня уряд Німеччини запровадив тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією через міграційні проблеми.

Уряд Німеччини також розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не погодили заявку на притулок.

Тим часом Євросоюз розглядає можливість розширення військового контингенту в Середземному морі, щоб зменшити кількість човнів з мігрантами з Тунісу.