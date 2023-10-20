Лидеры партий власти Германии встретятся для обсуждения миграционной политики

Лидеры партий правящей коалиции Германии встретятся в Берлине в пятницу, чтобы обсудить миграционную политику на фоне растущей напряженности в стране по этому вопросу.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Сообщается, что федеральный канцлер Олаф Шольц примет лидеров партий и парламентских фракций своей Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и "Свободных демократов" (СвДП).

Правительство недавно представило пакет реформ, направленных на ограничение нелегальной иммиграции и облегчение депортации, тогда как Шольц призвал оппозицию и 16 федеральных земель к сотрудничеству с кабинетом министров в сфере миграционной политики.

На необходимость действий в сфере миграции и политики убежища уже несколько месяцев указывают земли и муниципалитеты, которые пытаются принять все большее количество людей, стремящихся остаться в Германии.

Примечательно, что все три партии коалиции потерпели поражение на выборах в этом месяце в землях Бавария и Гессен, тогда как их конкуренты, которые проповедуют более жесткую политику в отношении иммиграции, получили значительную победу.

Ранее Шольц заявил, что ключевым инструментом в уменьшении наплыва мигрантов в Европу являются соглашения о репатриации с третьими странами, и раскритиковал лидеров других государств за то, что они борются с проблемой "жесткой риторикой".

16 октября правительство Германии ввело временный внутренний пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за миграционных проблем.

Напомним, правительство Германии разработало законодательство для упрощения депортации мигрантов, которым не согласовали заявку на убежище.

Тем временем Евросоюз рассматривает возможность расширения военного контингента в Средиземном море, чтобы уменьшить количество лодок с мигрантами из Туниса.