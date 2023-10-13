У Німеччині працюють над законом щодо полегшення депортації нелегалів

Уряд Німеччини розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося отримати притулок, і планує обговорити з опозицією заходи для вирішення проблеми міграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Серед інших заходів, законодавство передбачає збільшення максимальної тривалості утримання під вартою перед депортацією з 10 днів до 28 і, зокрема, полегшення депортації людей, які були засуджені до року і більше ув'язнення або є членами злочинної організації.

Це також дозволить правоохоронцям проводити обшуки житла на предмет наявності документів, завдяки чому буде легше встановити особу людини.

Уряд вже розробив законодавство, яке оголошує Молдову та Грузію "безпечними країнами походження", через що спрощується процедура відмови у наданні притулку та депортування шукачам притулку з цих країн.

Намагаючись зменшити кількість нових нелегалів та полегшити депортацію, уряд також прагне полегшити можливість біженцям отримати роботу. Уряд також підтримуватиме місцеві органи влади, які сприятимуть залученню мігрантів до громадських робіт.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за обмеження нелегальної міграції у країну.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Також повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Перед цим Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією.