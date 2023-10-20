Шольц непрямо покритикував Мелоні й Сунака: Міграцію не спинити жорсткою риторикою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим інструментом у зменшенні напливу мігрантів до Європи є угоди про репатріацію з третіми країнами, та розкритикував лідерів, які борються з проблемою "жорсткою риторикою".

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Проблема нелегальної міграції буде однією з ключових тем на зустрічі європейських лідерів наступного тижня.

Шольц зазначив, що угоди з третіми країнами про репатріацію мігрантів забезпечать "велику різницю", порівняно з попередніми зусиллями для зменшення міграційних потоків.

За його словами, зараз Німеччина може запропонувати більше мотиваційних стимулів країнам, які погодяться приймати мігрантів назад – наприклад, у вигляді більшої кількості робочих віз для кваліфікованих працівників.

За його словами, зараз Німеччина працює над шістьома такими угодами.

"У багатьох країнах є політики, які намагаються виділятися, ствержуючи, що мігрантів можна вигнати жорсткою риторикою", – зауважив Шольц.

Його закид ймовірно адресований передусім прем’єрці Італії Джорджії Мелоні, а також прем’єру Британії Ріші Сунаку, які на початку жовтня опублікували у The Times спільну колонку на цю тему, закликаючи усіх "діяти настільки ж невідкладно", як і вони, для протидії нелегальній міграції і контрабанді людей.

"Часто саме ці політики бачать зростаючу кількість заявок на отримання притулку і зазнають невдіачі, тому що не знаходять шляхів співпраці з країнами походження і транзиту (мігрантів)", – зазначив Шольц.

Втім, подібна угода Євросоюзу із Тунісом, погоджена цього року, опинилася під загрозою – Туніс повернув кошти фінансової підтримки після критики Брюсселя, що країна недостатньо виконує передбачені зобов’язання.

Нагадаємо, уряд Німеччини розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не погодили заявку на притулок.

Тим часом Євросоюз розглядає можливість розширення військового контингенту в Середземному морі, щоб зменшити кількість човнів з мігрантами з Тунісу.