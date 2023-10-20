Северная Европа готовится к штормовым ветрам и наводнениям

Страны Северной Европы в пятницу призвали к бдительности накануне сильных дождей и штормовых ветров, надвигающихся с востока.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Ожидается, что шторм "Бабет" сильнее всего ударит по восточной части Дании и ее островам в Балтийском море. Британские острова, юг Швеции, север Германии и части Норвегии также находятся на его пути.

В четверг британские чиновники объявили редкий "красный" уровень опасности – самый высокий уровень предупреждения о погоде – для части Шотландии, прогнозируя "исключительные осадки" в течение следующих двух дней.

Последние, как ожидается, вызовут масштабные наводнения и опасность для жизни. Последний раз "красный" уровень опасности в Великобритании объявляли в 2020 году.

AP

Вероятно, шторм может принести больше месячной нормы осадков в наиболее пострадавших регионах Шотландии, где в четверг сотни людей эвакуировали из их домов, а школы закрыли.

Полиция южной Дании – региона, который, как ожидается, больше всего пострадает от стихии – сообщила, что ряд участков дорог в низменных районах уже затоплен, а несколько деревьев упало.

Ссылаясь на Датский метеорологический институт, который объявил предупреждение об "очень опасной погоде" (самый высокий уровень), полиция южной Дании сообщила, что уровень воды будет продолжать расти. Ожидается, что уровень моря во внутренних водах Дании поднимется на 2,4 метра выше нормы.

В соседней Швеции метеорологи предупредили о риске масштабных наводнений, которые могут вызвать ограниченный доступ к автомобильным дорогам и железным дорогам вдоль южного побережья страны. Шведские метеорологи ожидают, что уровень воды снова начнет падать в субботу утром.

В то же время возле второго по величине города Норвегии Берген закрыли мост. В регионе отменили паромное сообщение, а воздушное движение усложнилось, ведь приходится задерживать и отменять рейсы.

Ранее центральную часть Греции накрыл сильный шторм "Элиас", в результате которого оказались затопленными улицы, дома и предприятия в портовом городе Волос и на острове Эвбея.

Шторм "Элиас" – это второй крупный шторм, бушевавший в центральной Греции после шторма "Даниэль", который накрыл страну в сентябре.

В результате шторма "Даниэль" погибли по меньшей мере 15 человек. Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.