Чеський виробник зброї STV Group торік наростив прибутки у 8 разів

Чеська збройова компанія STV Group торік збільшила свій прибуток у порівнянні з попереднім роком майже у вісім разів – до 1,76 мільярда крон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

У 2021 році, після сплати податків, компанія заробила майже 229 мільйонів крон.

Минулого року чистий оборот майже подвоївся до 6,66 мільярда крон. Економіку компанії підтримала війна в Україні, завдяки якій вона постачала країні, що захищається від російського нападу, військову амуніцію, танкову та артилерійську техніку.

Негативний вплив мало зростання цін на енергоносії та сировинні товари.

"Початок війни в Україні наприкінці лютого 2022 року мав дуже фундаментальний вплив на виробничо-господарську діяльність STV Group. На підставі запиту Міністерства оборони, а згодом і на підставі вимог української сторони, компанія з березня 2022 року почала з максимальною віддачею поставляти військову техніку, причому як з власних складів, з власного виробництва, так і з імпорту шляхом реекспорту", – заявив у річному звіті голова ради директорів Давід Гац.

Компанія також постачала військову амуніцію для чеської армії і водночас розпочала інтенсивну підготовку до збільшення виробництва на своєму головному заводі в Полічці.

Нагадаємо, німецький виробник озброєнь Rheinmetall у серпні заявив про різке зростання замовлень на свою продукцію у той час, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.