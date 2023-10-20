Чешский производитель оружия STV Group в прошлом году нарастил прибыль в 8 раз

Чешская оружейная компания STV Group в прошлом году увеличила свою прибыль по сравнению с предыдущим годом почти в восемь раз – до 1,76 миллиарда крон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

В 2021 году, после уплаты налогов, компания заработала почти 229 миллионов крон.

В прошлом году чистый оборот почти удвоился до 6,66 миллиарда крон. Экономику компании поддержала война в Украине, благодаря которой она поставляла стране, защищающейся от российского нападения, военную амуницию, танковую и артиллерийскую технику.

Негативное влияние имел рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

"Начало войны в Украине в конце февраля 2022 года имело очень фундаментальное влияние на производственно-хозяйственную деятельность STV Group. На основании запроса Министерства обороны, а впоследствии и на основании требований украинской стороны, компания с марта 2022 года начала с максимальной отдачей поставлять военную технику, причем как с собственных складов, с собственного производства, так и из импорта путем реэкспорта", – заявил в годовом отчете председатель совета директоров Давид Гац.

Компания также поставляла военную амуницию для чешской армии и одновременно начала интенсивную подготовку к увеличению производства на своем главном заводе в Поличке.

Напомним, немецкий производитель вооружений Rheinmetall в августе заявил о резком росте заказов на свою продукцию в то время, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину.