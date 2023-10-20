ЕС ведет переговоры с Болгарией по налогу на российский газ, возмутившему Венгрию и Сербию

Европейская комиссия обсуждает с Болгарией введение платы за транзит российского газа, что вызвало возмущение Венгрии и Сербии.

Об этом на брифинге в пятницу заявил представитель Еврокомиссии Улоф Гилл, передает "Европейская правда".

Гилл отметил, что исполнительный орган ЕС "оценивает и обсуждает с болгарскими властями эту недавно принятую меру".

"Могу добавить, что санкционная политика Европейского Союза в отношении России разрабатывается, пересматривается и принимается на уровне ЕС, как это было с начала российской агрессии в Украине", – добавил представитель Еврокомиссии.

На прошлой неделе Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что фактически повышает его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

Хотя в Софии уверяли, что этот шаг направлен против России, которая пытается использовать энергетические доходы для финансирования войны в Украине, он застал Венгрию и Сербию – две страны, зависимые от поставок российского газа, – врасплох, заставив их выразить протест.

После волны возмущения правительство Болгарии объявило, что в ближайшее время проведет переговоры со своими европейскими партнерами о налоге на транзит российского газа.