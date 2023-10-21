ФБР повернуло Німеччині картину, вкрадену американським солдатом у Другу світову

Федеральне бюро розслідувань повернуло мюнхенській картинній галереї Alte Pinakothek ("Стара пінакотека") полотно, вкрадене з її колекції у 1945 році – як з’ясувалось, його собі забрав американський військовий, який брав участь у Другій світовій війні.

Про це йдеться в пресрелізі ФБР, повідомляє "Європейська правда".

Полотно "Пейзаж італійського характеру" (Landschaft italienischen Charakters) на початку XVIII cтоліття створив віденський художника Йоганн Франц Непомук Лаутер. Воно вважалось зниклим з кінця Другої світової.

Фото: ФБР

У 2011 році випадково стало відомо, що картина перебувала у власності американського ветерана тієї війни, але тоді спроби домовитися про її безпечне повернення не увінчалися успіхом.

Після смерті ветерана пейзаж успадкував його нащадок, який мешкає в Чикаго. З ним почала вести переговори міжнародна організація, що займається поверненням викрадених і загублених творів мистецтва.

Вона повідомила про це ФБР, там зв’язались із новим власником картини, і він того ж дня віддав полотно, яке цього тижня передали представникам Alte Pinakothek у консульстві Німеччини в Чикаго.

Це не перший випадок, коли картини викрадені американськими солдатами під час Другої світової війни, повертають законним власникам. У 2015 році ФБР повернуло три картини, викрадені американськими солдатами з німецького музею в місті Дессау, що в центральній Німеччині.

Нагадаємо, минулого року влада Польщі засудила рішення німецького аукціонного дому Grisebach про продаж картини художника Василя Кандинського, яка, як стверджує польська сторона, була викрадена з музею у Варшаві у 1984 році.