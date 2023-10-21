ФБР вернуло Германии картину, украденную американским солдатом во Вторую мировую

Федеральное бюро расследований вернуло мюнхенской картинной галерее Alte Pinakothek ("Старая пинакотека") полотно, украденное из ее коллекции в 1945 году – как выяснилось, его себе забрал американский военный, участвовавший во Второй мировой войне.

Об этом говорится в пресс-релизе ФБР, сообщает "Европейская правда".

Полотно "Пейзаж итальянского характера" (Landschaft italienischen Charakters) в начале XVIII века создал венский художник Иоганн Франц Непомук Лаутер. Оно считалось пропавшим с конца Второй мировой.

ФОТО: ФБР

В 2011 году случайно стало известно, что картина находилась в собственности американского ветерана той войны, но тогда попытки договориться о ее безопасном возвращении не увенчались успехом.

После смерти ветерана пейзаж унаследовал его потомок, проживающий в Чикаго. С ним начала вести переговоры международная организация, занимающаяся возвращением похищенных и утерянных произведений искусства.

Она сообщила об этом ФБР, там связались с новым владельцем картины, и он в тот же день отдал полотно, которое на этой неделе передали представителям Alte Pinakothek в консульстве Германии в Чикаго.

Это не первый случай, когда картины, похищенные американскими солдатами во время Второй мировой войны, возвращают законным владельцам. В 2015 году ФБР вернуло три картины, похищенные американскими солдатами из немецкого музея в городе Дессау, что в центральной Германии.

Напомним, в прошлом году власти Польши осудили решение немецкого аукционного дома Grisebach о продаже картины художника Василия Кандинского, которая, как утверждает польская сторона, была похищена из музея в Варшаве в 1984 году.