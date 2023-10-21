Ердоган поговорив із Зеленським про війну в Україні та Близький Схід

Президенти України й Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський у суботу провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що Зеленський з Ердоганом обговорили російсько-українську війну, а також "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".

"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього", – повідомили в пресслужбі Ердогана.

До цього востаннє лідери говорили наприкінці липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Доповнено 16:47. Розмову Ердогана й Зеленського підтвердила й українська сторона.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні політичну й дипломатичну підтримку, але відмовилась запроваджувати санкції проти Москви, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

Читайте також: Чий союзник Ердоган: чому Туреччина збільшує допомогу Україні, але не відмовиться від дружби з РФ.